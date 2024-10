„European Street Food Festival Awards“ Europas beste Leckereien in Saarbrücken gekürt – das sind die Sieger

Eigentlich ging es bei den „European Street Food Awards“ am Wochenende im Saarbrücker Bürgerpark darum, die besten kulinarischen Anbieter des Kontinents zu küren. Aber das Auge isst ja bekanntlich mit. Und so setzten einige Teilnehmer von Island bis Bulgarien auch auf Showeinlagen: Am Stand von „Rock Burger“ aus Italien gab es zum Beispiel ein Mini-Konzert und aus dem Foodvan gegenüber stiegen Seifenblasen auf. Zudem mischten sich ein Mann im Spiderman-Outfit sowie eine Dame im Cat-Woman-Kostüm unter die Menge und beschäftigten sich ein wenig mit der Materie der Konkurrenten.