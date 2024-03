Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse Bücherkisten: Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse startet mit Vorprogramm

Zum Auftakt will die Messe „Einblicke in die Bücherkisten” gewähren, die seit einigen Jahren passend zu den Autorenbegegnungen des Friedrich-Bödecker-Kreises zusammengestellt werden. Karolina Engel (Fachbereichsleitung des ILF Saarbrücken), Susanne Schick (Lehrerin an der Grundschule Homburg Bruchhof), Katrin Armbrust (Friedrich-Bödecker-Kreis Saarland), Andrea Sailer (Leiterin der Stadtbibliothek Homburg) und Janina Hüther-Georgi (Lehrerin am Christian-von-Mannlich-Gymnasium Homburg) stellen die Bücherkisten-Ideen für den Einsatz im Unterricht in Grund- und weiterführenden Schulen vor und geben Hinweise zum Ausleihverfahren. Auch Informationen über die aktuell geplanten Autorenbegegnungen des Friedrich-Bödecker-Kreises gibt es.