Comic-Bilder in der Europa-Galerie Wie künstliche Intelligenz in Sekunden Comics malt

Tag für Tag gibt es neue Meldungen darüber, was die Künstliche Intelligenz (KI) mittlerweile zu leisten imstande ist. Nach den Beatles klingende Songs, Psychotherapie, Gemälde wie von Rembrandt? Kein Problem für leistungsstarke Computer, die mit entsprechender Software ausgestattet sind. Ob eine KI allerdings ganz alleine auf folgende schöne Idee gekommen wäre, darf bezweifelt werden: In der Europa-Galerie am Hauptbahnhof sind jetzt große Comic-Bilder im Marvel-Stil zu sehen, die die Geschichte des Grubenunglücks von Luisenthal aufgreifen.