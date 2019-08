Wildpark : Esel-Nachwuchs im Wildpark

Noch hat das kleine Eselfohlen keinen Namen. Foto: Ralf Blechschnidt/LHS

St. Johann Der Saarbrücker Wildpark freut sich über Nachwuchs bei den Eseln. Am Freitag, 16. August, ist ein weibliches Eselfohlen zur Welt gekommen. Es ist bereits bestens in die Herde integriert. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten am Wochenende seine ersten Sprünge beobachten.

