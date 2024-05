Exklusiver Zugang für das Altenheim? Debatte um neuen Eingang zum Zoo Saarbrücken – Verwaltung blockt CDU-Idee ab

Affen unterhalten sich lautstark, Stelzvögel mischen sich ebenso melodiös in dieses Gespräch ein. Es ist eine wahre Idylle dort am Eschberg unterhalb des Altenwohnheims Haus am Zoo. Während die Seniorinnen auf den Terrassen draußen sitzen, den exotischen Meinungsaustausch genießen und auf das dichte Grün des Nordteils des Saarbrücker Zoos blicken, geht es im Saarbrücker Rathaus nicht ganz so idyllisch zu. Dort hatte Ina Weißmann, Fraktionsmitglied der CDU und Sprecherin ihrer Fraktion im Werksausschuss des Zoo-Eigenbetriebs der Stadt, einen Vorstoß im Werksausschuss auch im Sinne der Senioren und des Altenwohnheims gewagt. Weißmann will den seit 2007 geschlossenen Nordeingang des Zoos neu eröffnet wissen. Damit zum einen die alten Leute nicht einen großen Bogen fahren oder gehen müssen, um zum unteren, einzig verbliebenen Eingang zu gelangen. Und auch allen anderen Bewohnern des Eschbergs einen einfacheren Zugang zum Zoo zu ermöglichen. Um Personal zu sparen sei auch ein Zugang mit Automatikdrehkreuz möglich, betonte Weißmann (die SZ berichtete).