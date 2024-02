Vorstoß der CDU Bekommt der Zoo in Saarbrücken jetzt einen zweiten Zugang?

Fast 30 Jahre sind vergangen, seit der damalige Saarbrücker Baudezernent Prof. Horst Wagner im Dezember 1995 bei einer Ratssitzung sagte: „Auch der Nordeingang des Zoos bleibt.“ Doch die Restlaufzeit solcher Feststellungen ist bekanntlich nur begrenzt. Seit rund 15 Jahren ist der Nordeingang des Zoos am Schlesienring dicht. Es sind dort neue Wohnhäuser und das Haus am Zoo, ein Altenpflegeheim der Korian-Gruppe, entstanden. Eine bilinguale Kinderkrippe des Vereins Menschenkinder dort unterhalb der Hochhäuser des Eschbergs kommt hinzu. An der kurzen Gustav-Moog-Straße wurden schicke Familienhäuser gebaut.