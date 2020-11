Kunstgeschichte(n) : Wanderer zwischen Mythos und Christentum

Ernst Alt in seinem Atelier. Foto: Thomas Albrecht

Saarbrücken Das Saarland hat einige gute Künstlerinnen und Künstler hervorgebracht. In loser Folge stellen Menschen vor, die zu Lebzeiten einen guten Namen in der regionalen Kunstszene hatten. Heute: Ernst Alt. Sein langjähriger Freund Thomas Albrecht stellt ihn vor.

„Für mich ist Kunstmachen rettende Arche bauen für kommende Flut, das bedrohte Gedächtnis des Menschen, seine Geschichte vor dem ertränkenden Vergessen zu retten“ (Ernst Alt 1935-2013).

Außerhalb der sakralen Räume unserer saarländischen Heimat finden sich nur wenige Werke des Künstlers im öffentlichen Raum. Doch wen der Weg vom Parkplatz der Knappschaftsklinik Sulzbach zum Haupteingang führt, sei es als Patient oder Besucher, steht nach wenigen Metern vor einer runden ummauerten Brunnenanlage mit einem Turm in der Mitte, in dem Wasser plätschert, das sich in ein Sandsteinbecken ergießt. Auf dem Brunnenturm thront eine lebensgroße madonnenähnliche weibliche Büste. Wie eine Braut ist die junge Frau in einen kostbaren Mantel gehüllt und hält in der Rechten einen Pokal in Form eines geöffneten Granatapfels, in der Linken eine große Pfauenfeder. Sie ist gekrönt mit einem Mistelkranz.

Dass es sich um ein Bildnis der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, handelt, erschließt sich dem vorbeieilenden Besucher nicht auf Anhieb. Kein erklärendes Hinweisschild, auch nichts, was auf den Schöpfer des Werkes hinweist.

Der Saarbrücker Maler und Bildhauer Ernst Alt stellt in seinem 1989 geschaffenen Werk himmlische und weltliche Liebe, eine keltische Druidenpriesterin, eine heidnische Quellhüterin und eine schöne junge Märtyrerin und Himmelskönigin in einer Person dar. Ob sich die Vielfalt einer solchen opulenten christlich-mystischen Bildersprache unserer heutigen schnelllebigen Zeit erschließt, ist fraglich.

Aber Ernst Alt ist – als durchaus „moderner“ Künstler und Zeitgenosse – auch kein Kreativer, der sich dem Mainstream oder dem Zeitgeschmack anpasste. Auch seine Biografie liest sich so labyrinthhaft und verschlungen wie das Medaillon, das die Heilige Barbara über ihrer Brust trägt:

Er wurde 1935 als erster Sohn der Eheleute Katharina und August Alt in Saarbrücken geboren. Die Eltern stammen aus dem Dorf Merschbach in einem Seitental der Dhron im Hunsrück, wo der Junge mit zwei Geschwistern in einfachen Verhältnissen aufwuchs.

Bereits als Kind wurde dort, in der religiös-mythisch geprägten bäuerlichen Landschaft, seine künstlerische Schaffenslust geweckt. Die Gymnasialzeit in der festlichen barocken Voralpenlandschaft Bayerns im Kloster Benediktbeuren, die der eigentlichen Vorbereitung auf den angestrebten späteren Priesterberuf dienen sollte, führte allerdings zur ersten Katastrophe: „Und an der Schizophrenie, an der Doppelbödigkeit, an dem mehr oder weniger verlogenen Wesen hat mich das zum Selbstmordversuch gebracht. Ich sagte mir: So kannst du es nicht werden. Denn ich wusste damals schon um die ganze Wildheit meines eigenen männlichen Eros. Und dann kam das Urspiel meines ganzen Lebens: die Kunst!“ So schreibt Ernst Alt selbst in seinen Erinnerungen.

Nachdem er, 16-jährig, aus der für ihn beklemmenden Enge nach Rom und Florenz geflohen war, prägten die nachfolgenden Lehr- und Wanderjahre unter dem lichten mediterranen Himmel und die intensive Begegnung mit der Formensprache der florentinischen Renaissance und des opulenten römischen Barock die Grundelemente seines künstlerischen Schaffens, das er nach seiner Rückkehr ins elterliche Haus 1957 in der Petersbergstraße in Saarbrücken mit einem eigenen Atelier begann.

Alt hat nie eine Kunstakademie oder eine Hochschule besucht, er hat sein Kunst-Handwerk autodidaktisch in permanenter Auseinandersetzung mit den Werken der großen Vorbilder im christlichen Italien und der mediterranen Antiken Welt erlernt und im Lauf von fünf Jahrzehnten ununterbrochenen künstlerischen Schaffens perfektioniert.

Vehement hat sich Alt als Künstler allen zeitgenössischen Strömungen der Neuzeit, vor allem der Abstraktion, der Nichtgegenständlichkeit, verwehrt. Das Sujet Alt’ scher Kunst blieb von Anfang bis Ende die christliche Verkündigung in sinnlich erfahrbarer, oft überraschender Gegenständlichkeit und großer poetisch-erzählerischer Detailfreude.

Davon geben auch das bronzene Kirchenportal der Basilika St. Johann in Saarbrücken mit den Leben von Johannes dem Täufer und Jesus Christus, die farbenprächtigen Fenster der von Gottfried Böhm renovierten Pfarrkirche St. Ludwig in Saarlouis oder das große Bronzerelief mit den Sieben Werken der Barmherzigkeit im Foyer der Caritasklinik Rastpfuhl ein beredtes Zeugnis.

Innovativ ist auch seine Grabdenkmalgestaltung: Allein vier großartige Epitaphe schmücken den alten St. Arnualer Friedhof in Saarbrücken, darunter auch das Grabmal für den 1991 verstorbenen Freund und Lebensgefährten, den Saarbrücker Musiker Bernhard Lieblang, in dem auch die Urne mit der Asche Ernst Alts nach seinem Tod in der Osternacht 2013 beigesetzt wurde.

„Amori et dolori sacrum“ – von einem Heiligtum der Liebe und des Schmerzes künden die bronzenen Lettern auf der Frontseite des großen kunstvoll behauenen graugrünen Diabas.

Kunst war für Alt nie ästhetischer Selbstzweck sondern immer Heilsbotschaft, Lebensrettung und Gottesvision, geprägt von unerschütterlicher Menschenliebe und zärtlicher Schöpfungszuwendung.