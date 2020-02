Saarbrücker Zoo : Erlebnisnachmittag im Zoo am Fastnachtsdienstag

Saarbrücken Der Saarbrücker Zoo veranstaltet am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr einen Erlebnisnachmittag unter dem Motto „Zoo was Tolles“. Kinder, die den Zoo im Tierkostüm besuchen, haben freien Eintritt.

Gleich um 14 Uhr können sie an der Kostümprämierung am Forscherhaus teilnehmen. Die Gewinner erhalten wertvolle Preise. Am Forscherhaus findet eine Tierolympiade statt. In unterschiedlichen Altersgruppen können sich die Kinder darin versuchen, die Tiere in ihren Spezialdisziplinen zu übertreffen.