Knapp 7400 Gäste haben im vergangenen Jahr eine der zahlreichen Kulturveranstaltung des Regionalverbandes besucht. So führt das Schlossgespenst jede Menge Kinder ganzjährig durch sein Zuhause. Von Herbst bis Frühsommer locken die Veranstaltungen von „Kultur für Kids“ viele junge Besucher in den Schlosskeller. Im Sommer, wenn es das Wetter zulässt, unterhält die Veranstaltungsreihe „Sonntags ans Schloß“ auch die Jüngsten im Schlossgarten.

Über die Vielfalt der Stücke und Shows ist Regionalverbandsdirektor Peter Gillo besonders erfreut. „Es ist schön zu sehen, dass neben den bekannten und beliebten Kinderbuchhelden auch die klassischen Märchen bei den Kleinsten und deren Eltern so beliebt sind.“ Tatsächlich waren 2018 unter anderem die Stücke vom „Grüffelo“, „Die kleine Raupe Nimmersatt“ oder Preußlers „Die kleine Hexe“ wahre Publikumsmagnete und sorgten für ein volles Haus. Nicht minder beliebt waren auch „Das tapfere Schneiderlein“ oder „Die Prinzessin auf der Erbse“.

„Das Theater und Schauspiel ist ein wichtiger Teil unserer europäischen Kultur und Identität. Deshalb ist es umso wichtiger, bereits die Kleinsten an diese Kunstform heranzuführen und sie dafür zu begeistern“, sagt Gillo. So ließen sich viele im Sommer trotzt heißer Temperaturen im Schlossgarten verzaubern, unterhalten und zum Mitmachen begeistern. Am Ende des Jahres waren es insgesamt knapp 4200 begeisterte junge Besucher, die ihre Sonntage bei einer der 40 Veranstaltungen am und im Schloss verbracht haben.

Ein weiterer Höhepunkt für Kinder sind die Führungen mit dem Schlossgespenst. Egal ob Winter oder Sommer, jeden Monat lassen sich mehrere Hundert Unerschrockene die geheimen Ecken des Saarbrücker Schlosses zeigen. Über 3200 Besucher lauschten im vergangenem Jahr dem ältesten Schlossbewohner bei einer der 92 deutsch- und 16 französischsprachigen Führungen. Wer wirklich „gruselfrei“ ist, kann sich das Schlossgespenst sogar als Hörspiel oder auf einem liebevoll gestalteten Rucksack mit nach Hause nehmen.

Der nächste Termin bei Kultur für Kids im Schlosskeller steht schon fest: Kultur für Kids zeigt den Michael Ende-Klassiker „Lenchens Geheimnis“ frei nach Michael Ende für Kleine ab fünf Jahren am Sonntag, 24. März, um 15 Uhr.

Kartenvorverkauf und Kartenvorbestellung: Ein Ticket kostet 4,50 Euro beziehungsweise 3 Euro bei der Tourist-Info Saarbrücker Schloss, Telefon (0681) 5 06-60 06.