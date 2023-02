Erdbeben in Türkei und Syrien : „Die Menschen in den kurdischen Gebieten müssen sich selbst helfen“ – wie jetzt trotzdem Hilfe aus dem Saarland ankommt

Im türkischen Kahramanmaras: Menschen wärmen sich an einem Feuer, während Retter zerstörte Gebäude durchsuchen. Hierher haben Menschen aus dem Saarland am Wochenende Spenden geschickt. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Exklusiv Saarbrücken Viele Kurden und Aleviten im Saarland haben Familie und Freunde in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien. Mit Mitstreitern sammeln sie Spenden. Damit diese auch in den Katastrophengebieten ankommen, müssen sie zuweilen tricksen – denn Aleviten und Kurden werden in der Türkei diskriminiert.

„Es ist Chaos pur, fast alle Gebäude sind zerstört. Wer noch da ist, wartet auf Beerdigungen, bis ihren Toten die letzte Ehre erwiesen ist“, sagt Faruk Özdemir, Vorsitzender der Alevitischen Gemeinde Saarland, am Freitagabend, fünf Tage nach der Katastrophe. Rund 200 Familien sind Mitglied in dem Verein, als türkisch- und kurdischstämmige Aleviten haben sie enge Verbindungen in die Erdbebengebiete. „Sie haben Geschwister, Enkel, Neffen und Nichten verloren, die Betroffenheit ist groß“, sagt Özdemir, der Familienmitglieder im Westen der Türkei hat. Mehr als 35 000 Tote wurden am Sonntagnachmittag offiziell bestätigt.

Geldspenden sollen auf direktem Weg in die Türkei gebracht werden

Die Alevitische Gemeinde Saarland organisiert Geldspenden. Auch, um Betroffenen in der Region einen neuen Start zu ermöglichen – außerhalb der Erdbebenregion. „Betroffene sagen mir, dass sie sich um die Zukunft sorgen. Die Leute wollen weg.“ Ziele seien vor allem die türkische Hauptstadt Antalya und die Westtürkei. In diesen Tagen treffen sich die Vereinsmitglieder, um zu besprechen, wie sie die Geldspenden aus dem Saarland direkt und ohne Umweg über Dritte übergeben können. „Viele kurdische und türkische Aleviten haben Bedenken, dass sie in der Türkei in der Nahrungskette ganz unten stehen“, sagt Özdemir. Gerade auch in den Dörfern. „Die Dörfer waren bis Donnerstag Orte, in denen die Regierung nicht aktiv war, wobei die Menschen in Syrien noch schlimmer dran sind“, sagt Özdemir. Er beklagt, dass die Türkei ihr Militär zu spät eingesetzt habe.

Das Kurdische Gesellschaftszentrum Saarbrücken (KGZ), mehrere Geschäfte aus dem Saarland und die Transportfirma Irmaklar aus Neunkirchen haben Hilfe für betroffene Kurden in der Region organisiert. „Wir rufen zu finanziellen Spenden an den Kurdischen Roten Halbmond auf, weil wir da absolut sicher sein können, dass die Hilfe auch ankommt“, hatte Rojbin Güneş, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, am Mittwochnachmittag berichtet. Mit Sachspenden sei das eine andere Sache. Was nicht nur kurdische Familien nicht davon abgehalten hat, schon in den ersten Tagen Babynahrung, Kleidung oder Nahrungsmittel zu sammeln. Sortiert wurde in Neunkirchen, Dillingen und Saarbrücken.

Menschen aus dem Saarland haben unter anderem diesen Lkw mit Sachspenden ins Erdbebengebiet geschickt. Foto: Kurdisches Gesellschaftszentrum Saarbrücken/Rojbin Günes

„Es war sehr viel Unterstützung von den Geschäften, die vor Ort die Spenden eingesammelt, sortiert und verschickt haben.“ Am Mittwoch konnte ein dritter voller Lkw auf die Fahrt geschickt werden. „Die Neunkircher Transportfirma hat Transport und Genehmigungen organisiert, die Fahrer fahren mit einer Erlaubnis des türkischen Konsulats“, sagt Günes, die aus der stark betroffenen Stadt Diyarbakir im türkischen Kurdengebiet stammt.

Die kurdische Gemeinschaft wisse von anderen Lkw mit Sachspenden, die für kurdische Gebiete bestimmt waren, dass sie nicht angekommen seien, weil türkische Polizei und Soldaten sie nicht passieren ließen, umleiteten, die Spenden konfiszierten oder in türkische Lkw umgeladen hätten. Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker hatte der Türkei vorgeworfen, Hilfsmaßnahmen zu blockieren. So seien die Grenzübergänge für humanitäre Lieferungen zum insbesondere von Kurden bewohnten Nordsyrien weiter geschlossen.

Die Lage in den dortigen Dörfern sei laut Günes desolat, die Höhe der Opferzahlen praktisch unbekannt. „Der türkische Staat hat erst nach fünf Tagen Hilfe in die Zentren kurdischer Städte geschickt, keine 24 Stunden später waren die staatlichen Helfer wieder weg“, sagt Günes. Von den Geldern der nach dem 1990er-Erdbeben in Istanbul eingeführten Erdbebensteuer sähen die Menschen in den kurdischen Gebieten nichts. „Die Menschen in den kurdischen Gebieten müssen sich selbst helfen.“ Auch deshalb setzten sich immer mehr Privatleute aus Europa mit Koffern voller Sachspenden in Flieger, mit der Hoffnung, sie vor Ort verteilen und weitere einkaufen zu können. Günes sagt, die europäische Öffentlichkeit müsse Druck machen, damit alle Korridore zu kurdischen Gebieten im Erdbebengebiet geöffnet werden.

Drei Lkw aus dem Saarland kommen in Kurdengebiet an

Am Sonntagnachmittag dann positive Nachrichten: Alle drei Lkw sind in kurdischen Gebieten angekommen. „Die Sachen wurden in einer Schule in Maraş verteilt“, sagt Günes. Maraş, das ist die Kurzform für die südtürkische Stadt Kahramanmaraş, die im Epizentrum des Erdbebens liegt. Ohne finanzielle Überzeugungskünste haben die Fahrer die bulgarisch-türkische Grenze aber nicht passieren können, erzählt Günes. Die Höhe des Bestechungsgeldes wisse sie nicht. Nun wollen sie nur noch Finanzspenden sammeln. „Wir haben jetzt das Ziel, die Leute aus den Dörfern in Sicherheit zu bringen, in sichere Städte und sichere Wohnungen.“

Spenden wurden am Wochenende auch bei einem Benfiz-Freundschaftsspiel in Hühnerfeld gesammelt. Als der heimische FC Türkiyem gegen Ay Yildiz Völklingen kickte, kamen nach Informationen von Saarnews gut 27 000 Euro zusammen.