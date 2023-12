Entsorgungsverband Saar Müllgebühren bleiben stabil, Abwasser wird teurer

An alle Bürger im Saarland appelliert der EVS, Müll noch sauberer als bisher nach Wertstoffen wie Metall, Glas und Papier zu trennen und noch mehr die grüne Biotonne zu benutzen, diese aber nicht falsch zu befüllen. Plastikverpackungen gehörten niemals in die grüne, sondern in die gelbe Tonne. Für nach Weihnachten ausgediente Tannenbäume böten viele Kommunen wieder Abholmöglichkeiten oder Sammelstellen an. Abgebrannte Silvesterraketen könnten in der Restmülltonne entsorgt werden.