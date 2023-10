Abstimmung im Stadtrat Entscheidung gefallen: Das soll mit den maroden Häusern im Nauwies passieren

Die in Saarbrücken seit vielen Monaten mit Spannung erwartete Entscheidung über den Verkauf der beiden baufälligen Häuser am Max-Ophüls-Platz am Eingang des Nauwieser Viertels ist gefallen. Mit großer Mehrheit votierte der Stadtrat am Mittwochabend dafür, die beiden vor 1900 errichten Gebäude und das Grundstück daneben an die Projektgruppe „3/Viertel“ zu veräußern. Die Gruppe setzt sich zusammen aus dem Arbeitskreis Betreutes Wohnen, der psychisch kranken Menschen hilft, aus dem Verein K16, der bezahlbaren Wohnraum in Bewohnerhand anstrebt, sowie aus der Familie des Architekten Mario Krämer. „3/Viertel“ möchte die Stadtbild prägenden Häuser erhalten und dort kostengünstige Wohnungen „mit einem hohen Maß an Inklusion“ schaffen.