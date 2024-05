“Entführung aus dem Serail“ am Staatstheater Opern-Premiere am Staatstheater: Das Saarbrücker „Serail“ steht im fernen Osten

In wenigen Tagen hebt sich am Saarländischen Staatstheater der Vorhang für die nächste Opernpremiere: Mozarts „Entführung aus dem Serail“. Inszeniert wird Mozarts Singspiel von Tomo Sugao, der in Saarbrücken schon 2020 mit seiner Inszenierung von „Il trovatore“ für Aufsehen sorgte. Das Aufeinanderprallen zweier Kulturen verschiebt er ein paar Breitengrade weiter nach Osten: Die Befreiungsgeschichte um den Europäer Belmonte, der seine verlorene Geliebte Konstanze in der Fremde sucht, findet nicht in einem türkischen Serail statt, sondern in der faszinierenden Welt einer fernöstlichen Metropole. Klischees, Stereotype und Albernheiten werden in diesem Setting neu verhandelt.