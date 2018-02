Heute lädt die Bürgerinitiative Schenker zur Podiumsdiskussion über die mögliche Ansiedlung des Unternehmens am Flughafen ein. Die Veranstaltung in der Gaststätte Fünf Jahreszeiten, Fabrikstraße 19 in Ensheim, beginnt um 18.30 Uhr und nicht um 18 Uhr, wie die SZ berichtet hatte.