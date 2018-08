später lesen Englischkurs Englisch-Kurs für Erwachsene startet am 31. August Teilen

Ab Freitag, 31. August, findet an fünf Terminen jeweils von 10.30 bis 12 Uhr ein Englisch-Kurs für Anfänger in der Evangelischen Familienbildungsstätte Saarbrücken der Diakonie Saar statt. Der Kurs richtet sich an Menschen, die im Erwachsenen-Alter noch Englisch lernen möchten.