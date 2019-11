Neues Kinderbuch : Emil Mausezahn rettet Anton, den Steinbock

Saarbrücken Im letzten Jahr dachte sich Simone Harsch noch: „Diesen Stress mache ich nie wieder mit“. Da hatte die gelernte Zahntechnikerin gerade ihr erstes Buch „Die unglaublichen Abenteuer von Emil Mausezahn und seinen Freunden“ im Selbstverlag herausgegeben.

Aber wie es so ist im Leben, es kam anders. Denn gerade veröffentlicht Simone Harsch schon den dritten Band der Abenteuer von Emil Mausezahn. „Während ich am zweiten Band war, wurde im Januar dieses Jahres im Wildpark der Steinbock Anton gestohlen. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen“, erzählt sie lachend.

„Emil Mausezahn und der entführte Steinbock“ ist daher im Gegensatz zu den anderen Büchern von einer wahren Begebenheit inspiriert, in der Geschichte wollen Emil Mausezahn und die Fledermaus Constantin gemeinsam herausfinden, wer den Steinbock Anton aus dem Wildpark entführt hat. Und wie man aus der Realität weiß, wird dies gelingen.

Das Besondere an den Büchern von Simone Harsch ist, dass sie nicht nur spannende Tiergeschichten für groß und klein schreibt, sie unterstützt mit diesen Büchern auch den Wildpark, den sie so liebt. Denn von jedem verkauften Band spendet sie privat drei Euro an den Wildpark, übernimmt dort Tierpatenschaften.