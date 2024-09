Miniaturen von Francisco de Lacerda Francisco de Lacerda: Eine Konzert-Matinee mit Elizabeth Wiles

Dagegen unternehmen nun unter anderem drei in Saarbrücken aktive und bekannte Künstler und Künstlerinnen etwas. Und zwar am Sonntag, 8. September, in einer Matinee „zwischen Romantik und Impressionismus“ im Theater im Viertel. „Miniarturen“ haben die Sopranistin Elizabeth Wiles, der Bandoneon-Spieler Jean-Baptiste Henry und der Cellist Julien Blondel ihr Programm überschrieben. Sie präsentieren Lieder des portugiesischen Komponisten, der von den Azoren stammte.