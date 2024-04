Erinnerungsmarsch mit der Jugendkirche Elija Erinnerungsmarsch und Mahnmal: Eine Tonne Steine gegen das Vergessen

Ganz schön schwer, dieses Gedenken. An Alfred, Bertha, Otto, Josef, Cypra, Renate und 15 andere Frauen, Männer und Kinder. Sie einte vor 80, 90 Jahren ihr jüdischer Glaube, der zugleich ihr Todesurteil war – und heute, dass das Gedenken an sie von der Reporterin in einem schwarzen Stoffbeutel von der Elija Jugendkirche zum Saarbrücker Schloss getragen wird. Wobei geschleppt der treffendere Ausdruck wäre. Am Anfang des Erinnerungsgangs leger als Bündel unter den Arm geklemmt, wandert der Beutel am Staden erst auf die rechte, später am Staatstheater auf die linke Schulter. Einige Steine wechseln in die Jackentaschen zur besseren Gewichtsverteilung. Was eine Last, symbolisch und physisch.