Aktuelle Corona-Statistik : Elf neue Corona-Fälle und ein neuer Todesfall

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Wochenende elf neue Coronafälle (Stand 13. Juni, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner wird damit nach internen Berechnungen leicht auf 24,4 sinken.

19 Personen konnten am Wochenende als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 178 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 98 in Saarbrücken, 26 in Sulzbach, 16 in Heusweiler, 12 in Völklingen, 11 in Quierschied, 5 in Friedrichsthal, 4 in Riegelsberg, 3 in Püttlingen, 2 in Kleinblittersdorf und einer in Großrosseln.