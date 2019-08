Großeinsatz : Schwere Straftat angekündigt – SEK riegelt Saarbrücker Arbeitsagentur ab

Saarbrücken Ein von Mitarbeitern des Jobcenters betreuter Mann hat am Dienstag (20. August) für einen Großeinsatz von Spezialkräften der Polizei in der Landeshauptstadt gesorgt.

Über Stunden hat die Polizei die Arbeitsagentur in der Saarbrücker Hafenstraße durchsucht und großräumig abgeriegelt. Auslöser war ein Mann, der von Mitarbeitern des Jobcenters betreut wird. Er hatte dort Beschäftigten am Dienstagvormittag gedroht, bei seiner Rückkehr zuzuschlagen. Er wolle mit Waffen wiederkommen und kündigte eine Explosion in dem Haus an. Daraufhin alarmierte die Behördenleitung die Ermittler.