Lange nach der Landtagwahl : Einige Wahlplakate hängen in Saarbrücken immer noch

Dieses Plakat zur Landtagswahl hing vor wenigen Tagen immer noch in der Metzer Straße in der Nähe des Eingangs zum Deutsch-Französischen Garten. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Völklingen Obwohl die Erlaubnis, Plakate aufzuhängen, schon lange nicht mehr gilt, sind immer noch welche in Saarbrücken zu sehen. Und oft lassen die Parteien die Kabelbinder einfach hängen.

Die Landtagswahl ist lange vorbei, die SPD jubelte und die CDU erlitt eine herbe Niederlage. Im Straßenbild war der Kampf um jede Stimme deutlich sichtbar. Obwohl niemand genau weiß, wie entscheidend Wahlplakate den Stimmenfang beeinflussen, will keine Partei das Nachsehen haben. Plakate verfolgen einen daher auf Schritt und tritt und an gefühlt jeder zweiten Laterne.

Nach der Wahl sollen die bunten Bilder der Kandidaten schnell wieder verschwinden, tun sie aber nicht immer. Die Stadt Saarbrücken erklärt, dass es bisher nicht eine einzige Beschwerde wegen hängengelassener Plakate gegeben habe und das, obwohl die SZ ohne Probleme noch Plakate an Laternen gefunden hat. Daniel Schumann von der Stadtpressestelle sagt: „Wer in Saarbrücken Wahlplakate auf öffentlichen Verkehrsflächen aufhängen will, muss eine Sondernutzungserlaubnis bei der Landeshauptstadt beantragen. Nach Ablauf der Gültigkeit dieser Erlaubnis sind die Wahlplakate unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 48 Stunden, zu entfernen.“ Das gelte auch für das verwendete Befestigungsmaterial. Falls dieser Forderung nicht oder nicht fristgerecht nachgekommen wird, entferne die Verwaltung die Plakate ohne weitere Aufforderung. „Die Kosten trägt die jeweilige Partei. Verstöße gegen die in der Sondernutzungserlaubnis enthaltenen Auflagen können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Erhalten wir entsprechende Hinweise, gehen wir diesen auch nach.“ Anzeigen seien aber nicht eingegangen.

Dabei fällt auf, dass vielfach Plakate entfernt werden, die Kunststoff-Kabelbinder aber hängenbleiben. Kabelbinder gehören an manchen Stellen fast zum Stadtbild, Geländer und Laternen sind übersät von diesen schnellen Befestigungshilfen, an denen man sich aber auch verletzen kann. Sebastian Feß, Pressesprecher der der Stadt Vöklingen: „In Völklingen sollten alle Plakate an den Brückengeländern bis zum 10. April entfernt werden. Eine Partei hat um eine Fristverlängerung um zwei Wochen gebeten, der stattgegeben wurde. Die Plakate auf den aufgestellten Werbetafeln wurden ebenfalls bereits entfernt. Die Kabelbinder werden in der Regel abgeknipst und mitgenommen. Laut einer speziellen Satzung dürfen in Völklingen keine Wahlplakate an Laternenmasten befestigt werden.“ Die Völklinger Verwaltung geht davon aus, dass nach Ostern die Wahlplakate entfernt sind.