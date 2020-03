Diebstahl : Eingeschlagene Autoscheiben in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken Die Polizei registrierte in jüngster Zeit viele eingeschlagene Autoscheiben – vor allem in Alt-Saarbrücken und St. Arnual. Oft erbeuten die Täter nur Kleinigkeiten.

Der Ärger war groß bei Sven Maier (Name von der Redaktion geändert), als vergangene Woche plötzlich die Polizei vor seiner Tür stand. Am Tag zuvor war er erst aus dem Urlaub zurückgekehrt, hatte sein Auto an der Straße vor seinem Wohnhaus in Alt-Saarbrücken abgestellt. In der darauffolgenden Nacht schlugen Diebe dann eine Seitenscheibe ein. „Man rechnet gar nicht damit, dass sowas in einer relativ sicheren Wohngegend vorkommt", sagt der Geschädigte. Ihre magere Beute: eine Sporttasche. Maier kopfschüttelnd: „Der Inhalt ist doch wertlos für die.“