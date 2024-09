Rotary Club veranstaltet Mitfahrtag am Samstag Eine Runde im schicken Oldtimer drehen

Saarbrücken · Rund 40 Besitzer von edlen Karossen laden gegen eine kleine Spende am Samstag in Saarbrücken dazu ein, in ihren Oldtimern mitzufahren.

04.09.2024 , 11:33 Uhr

Der Rotary Club Saarbrücken-St. Johann veranstaltete 2023 bereits seinen vierten Oldtimer-Mitfahrtag für einen guten Zweck auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. Markus Reucher bot dabei Fahrten in seinem Lotus an. Foto: BeckerBredel