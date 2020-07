Vorschau : Ein glänzendes kulturelles Trostpflaster

Alle Abendmusik-Termine auf einen Blick

Die Konzerte der Kleinen Abendmusik auf einen Blick: Eröffnung Samstag, 8. August, 19 Uhr, „Heimat, die ich suche“ im Pingusson-Gebäude.

Weitere Termine: 9. August, 19 Uhr, Duo Serenissima: „Der Brief des Gärtners“ in der Konzertmuschel (DFG). 15 August, 19 Uhr, Duo Mariola & Benjamin Jupé in der Konzertmuschel. 16. August, 17 Uhr, Duo Kreutzer im Rathausfestsaal. 22. August, 19 Uhr, Modern Chamber Trio in der Konzertmuschel. 23, 15 Uhr, Literarischer Spaziergang mit Michaela Auinger. Treffpunkt DFG Nordeingang. 23 August, 19 Uhr, Ro Gebhardt Trio „Fruit Of Passion" in der Konzertmuschel. 28. August, 19 Uhr, Richard Strauss: Enoch Arden, im Pingusson-Gebäude. 29. August, 19 Uhr, Kleine Nachtmusik (Streicherensemble) in der Konzertmuschel. 5. September, 18 Uhr, Kirsti Alho (voc) & Endi Caspar (guitar) in der Konzertmuschel. 6. September 17 Uhr, Thomas Layes, Klavier, im Pingusson-Gebäude. 13. September, 15 Uhr, Literarischer Spaziergang mit Michaela Auinger, Treffpunkt DFG-Nordeingang. 13. September, 18 Uhr, Octopus-Quartett in der Konzertmuschel. 19. September, 18 Uhr, Trio Lézard, Konzertmuschel. 23. September, 18 Uhr, InZeit-Ensemble am Platz vor der Neuen Einsegnungshalle, Hauptfriedhof. 24. September, 19 Uhr, Abschluss im Saarlandmusuem mit „Das Ferne anfassen“.