Einbrecher mit Strohhut blitzt ab

Über Tisch und Auto hat ein Einbrecher am Samstag versucht, in eine Saarbrücker Wohnung einzusteigen. Doch da kam ihm jemand in die Quere, wie die Polizei meldet. Demnach stellte der Unbekannte in der Bismarckstraße einen Campingtisch auf einen Wagen, um gegen 19.10 Uhr in der ersten Etage durchs Fenster einzusteigen. Doch der Bewohner bekam das mit und störte den Mann, der flüchtete. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre sein und trug schwarze Kleidung sowie einen hellen Strohhut.

Zeugenaufruf: Polizei in St. Johann, Tel. (06 81) 9 32 12 30.