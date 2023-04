Bürgermedaillen in Saarbrücken Ein Verein macht sich für Malstatt stark

Der Verein, der 2013 gegründet wurde, will Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen, die sich für die Interessen von Malstatt einsetzen und so ein besseres Malstatt für die Zukunft schaffen. So lautet der offizielle Vereinszweck. „Uns ist es ganz wichtig, dass hierbei das obere und das untere Malstatt berücksichtigt werden. Im unteren Malstatt geht es mehr um soziale Aufgaben und im oberen um Bürgerinteressen. Wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, dass keine Schwerlasttransporter mehr durch die Lebacher Straße fahren. Außerdem gab es letztes Jahr eine Aktion in Kooperation mit dem Stadtteilverein der Diakonie und der Initiative „Zukunft bunteres Malstatt“, um auf die 200 fehlenden Kita-Plätze in Malstatt aufmerksam zu machen. Daran wollen wir auch dieses Jahr wieder anknüpfen“, sagt Vogel-Latz.