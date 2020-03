Porträt : Ein Pionier der Jugendarbeit

Saarbrücken Theo Koch hat vor 25 Jahren angefangen, Jugendzentren aufzubauen. Heute ist sein Rat bundesweit gefragt.

„Wir haben in den zurückliegenden Jahren sehr viel gearbeitet. Wir haben ein tolles Team“, sagt Theo, der im Ostertal bei St. Wendel aufwuchs und mittlerweile in Dudweiler lebt. „Ich war ja früher bei uns auf dem Land auch im Jugendclub und habe mich dort engagiert. Ich fand und finde die Arbeit mit und von Jugendlichen sehr wichtig in unserer Gesellschaft“, sagt Theo, der mittlerweile Geschäftsführer bei Juz United ist und den gesamten Verband koordiniert. Er kennt sich wie kaum jemand anderes mit Jugendarbeit aus. „Die Eltern erziehen ihre Kinder und in der Schule werden sie ausgebildet. Aber das allein reicht noch lange nicht, um aus Jugendlichen Erwachsene zu machen. Die Jugendliche müssen das Wertesystem kennenlernen, selbstständig werden und Verantwortung übernehmen. Das geht nur mit Gleichaltrigen und dafür sind die Jugendtreffs ideal“, sagt Theo Koch und erklärt ein Beispiel: „Jugendliche, die sich in Jugendtreffs organisieren, lernen sehr viel. Die Räumlichkeiten müssen geputzt werden. Essen und Getränke müssen bestellt werden. Wer macht Thekendienst? Wer plant Veranstaltungen? Bei solchen Dingen lernen die Jugendliche ungemein viel dazu“, erklärt der 63-Jährige, der Sozialarbeit studiert hat und eine Lanze für die Jugend bricht. „Die Arbeit der Jugendlichen wird in der Gesellschaft häufig unterschätzt. Oft bekommt man nur mit, wenn Jugendliche etwas angestellt haben, oder es zu laut war, oder solche Dinge. Gerade im ländlichen Raum sind die Vereine der Jugend oft ein Eckpfeiler der Gesellschaft und tragende Säulen in der Kultur“, sagt Theo Koch.