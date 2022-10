Sabine Dengel: Ein Jahr Kulturdezernentin von Saarbrücken : „Ich bin jeden Morgen so unheimlich froh ins Rathaus gegangen“

Saarbrücken Vor ziemlich genau einem Jahr war der erste Arbeitstag von Sabine Dengel als neue Bildungs- und Kulturdezernentin von Saarbrücken. Nach einem „Wahlkrimi“, den sie als Außenseiterin für sich entschied, hatte sie dieses Amt angetreten. Wie war das Jahr für sie, was für Arbeitsschwerpunkte gab es? Soviel ist sicher: Langweilig war es nicht.

„Es war ein total glückliches Jahr“, sagt Sabine Dengel und nimmt einen Schluck Kaffee aus einer sehr putzigen, alten Tasse mit feinen Füßchen. „Ich bin jeden Morgen so unheimlich froh ins Rathaus gegangen“. Die neue Schul- und Kulturdezernentin der Landeshauptstadt Saarbrücken ist kein allzu überschwänglicher Mensch, aber wenn es um ihren neuen Job geht, bekommt sie eindeutig leuchtende Augen.

Und das liegt nicht nur daran, dass sie dieses alte (Rat)Haus liebt, wie sie sagt. „Ich habe einfach super Kollegen, die Projekte, die ich mache, sind total spannend, und die Amtsleiter sind Persönlichkeiten, mit denen man gerne Zeit verbringt“. Es klingt, als hätte da jemand seinen idealen Job gefunden.

In ihrem Büro im Rathaus St. Johann hat Sabine Dengel gar nicht viel verändert, an der Wand hängen zwei Gemälde von Sigrun Olafsdottir, deren farblich und grafisch ruhige Ausstrahlung sie mag. Aber die Dezernentin hat ebenso große Freude an einem leuchtend pinkfarbenen, fast skulpturalen Bällchen-Bild von Anne Müller-Dorn. Diese Neuerwerbung für die städtische Kunstsammlung ziert den kleinen Besprechungsraum der Dezernentin.

Aber außer der Kunst an der Wand, ist das meiste noch so wie es bei Dengels Vorgängern war. Schick, schwarz, funktional. Ihre Priorität liegt offenbar nicht auf Mobiliar und Teppichböden (auch wenn sie den nicht mag). Sie betreibt lieber andere Baustellen, verlässt das Büro, wann immer es geht, besucht Künstlerinnen und Künstler vor Ort statt sie ins Büro zu bestellen und vernetzt Leute.

Die 54-Jährige ist keine Kulturdezernentin, die jeden zweiten Tag mit einer Pressemitteilung in der Zeitung steht und jede Woche neue Projekte ankündigt. Sie wirkt eher hinter den Kulissen, aber wenn man sich umhört bei Kulturakteuren in der Stadt, gibt es viel Lob. Für immer offene Ohren, für Zugewandtheit, für pragmatische Lösungen. Enorm fleißig sei sie auch und könne organisieren.

Alles Eigenschaften, die man als Schul- und Kulturdezernentin einer chronisch pleiten Stadt gut gebrauchen kann. „Das Geld ist ja nicht in Strömen geflossen“, sagt Dengel in der ihr eigenen, trockenen Art. Da macht es Sinn, zu vernetzen, viele Akteure ins Boot zu holen, Synergien zu schaffen. Vor ein paar Wochen zum Beispiel das Kinderfest im DFG: „25 000 Besucher, raten Sie mal mit welchem Etat: null“, sagt sie.

Als Sabine Dengel ihren neuen Job antrat, erzählte sie im SZ-Gespräch, dass sie sich am meisten freue, nun ihre beiden Leidenschaften, Kultur und Bildung, zusammenzuführen. Und genau das setzt sie auch um. „Alle, die mit Bildung im kulturellen Bereich zu tun haben, treffen sich regelmäßig in Arbeitsgruppen“, sagt sie. Von Musikschule über Filmhaus, Stadtgalerie, Bibliothek und auch die Zoo-Pädagogik sitzen da alle zusammen und schauen, „wie wir ein rundes Bildungspaket für Kitas und Schulen schnüren können“. Es soll nicht mehr dem Zufall überlassen sein, „ob jemand mitbekommt, dass in der Stadtbibliothek gerade ein Programmierkurs für Mädchen angeboten wird“. Mittelfristig ist eine Website geplant, auf der alles gebündelt wird.

Ihr geliebter, neuer Job fordert manchmal die ganze Frau und sehr viel Zeit, „denn die Bildungsleute sind morgens um halb acht da, aber die Kulturleute machen bis 23 Uhr“. Sie ist als Dezernentin aber für beide zuständig. Und will es auch sein. „Ich habe viel mit dem Netzwerk freie Szene zusammengesessen“, erzählt sie. Weil sie sich wünscht, dass die freie Szene ein Produktionshaus bekommt – und zwar in Saarbrücken. „Ich verbringe viel Zeit mit Leerstands-Analyse, in der Hoffnung, dass wir ein Haus finden, auch die Kollegen der Wirtschaftsförderung unterstützen mich“. Sie wünscht sich für das Produktionshaus „eine tolle Immobilie, die zentral ist“. Denn die Dezernentin ist überzeugt davon, dass die Innenstädte nur mit kultureller Nutzung zu retten sind. „Kultur ist ja nur scheinbar eine freiwillige Aufgabe. Wie soll Saarbrücken ein attraktiver Standort mit funktionierender Stadtgesellschaft sein ohne Kultur?“. Auch die Immobilieneigentümer würden anfangen zu verstehen, „dass sie keinen Handel mehr bekommen“.

Umso wichtiger ist ihr, dass die Kulturszene brummt. „Es ist unsere große Aufgabe, Leute die in der Kultur nachwachsen, hier zu halten“. Auch deshalb hatte sie gerade – frau hat ja sonst nicht genug zu tun – im Sommersemester auch noch einen Lehrauftrag der Hochschule der Bildenden Künste.

Ihre größten Projekte im ersten Jahr forderten aber vor allem die Bildungsdezernentin, „da wurde ich am meisten gebraucht“. Steigende Kinderzahlen, kleinere Klassen, Rechtsanspruch auf Kita-Platz: „Wir müssen die Bauerei massiv vorantreiben, egal wie pleite die Stadt ist“. Überall müssen neue Räume für bildungshungrige Kinder entstehen. Darunter sind auch ein paar Modell-Projekte, auf die die Dezernentin ziemlich stolz ist, „weil sie die Attraktivität Saarbrückens sehr steigern werden“. Gearbeitet wird schon seit einiger Zeit an einer Interreg-Kita, einer Kindertagesstätte, in der deutsches und französisches Knowhow zusammenkommen. In Bischmisheim, in der Nähe der Wiedheck-Schule, soll sie gemeinsam mit den französischen Partnern entstehen. Ein zweites, enorm wichtiges Modell-Projekt ist die Europäische Schule. Die hat im Frühjahr ihre Arbeit in Malstatt aufgenommen, „und die Nachfrage ist riesig“, sagt Dengel. Weshalb man gerade mit Hochdruck nach einem neuen, ausbaufähigen Standort sucht.

