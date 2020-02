Kolumne : Strafzettel für einen Fleck Geschichte

Alexander Manderscheid. Foto: SZ/Robby Lorenz

Das, was meine Mutter da getan hatte, war wirklich nicht ganz sauber. Da kannst du nichts sagen. Mit allen vier Rädern stand sie auf dem Gehsteig vor ihrem Haus und freute sich oben in der Küche schon auf den zweiten Kaffee am Morgen, als ein Stockwerk tiefer auf der Straße eine Dame vom Ordnungsamt der dortigen Gemeinde leicht in die Knie ging, um ihr Auto zu fotografieren.



Von Alexander Manderscheid

Wenige Tage später lag der Bescheid hinter der Tür, durch dessen Briefschlitz sonst gern die Katze ihre Pfote steckt. 20 Euro Strafe, gezeichnet Frau W. Der Zettel war Thema bis in den Abend.

Warum? Frau W war zwar die erste, aber sie kam viel zu spät. Seit über 60 Jahren parkt unsere Familie auf dem Bürgersteig vor dem Haus in der abgelegenen Straße, die im Wald endet, um Holzlastern und Traktoren neben dem Bordstein noch genug Platz zu lassen. Das hätten Schnappschüsse werden können. Ein Kleinwagen macht da auch nicht mehr viel her. Auf dem Fleckchen hat Geschichte geparkt. Der Trabi der Verwandten auf der Flucht stand mit allen Vieren drauf, vielleicht nicht ganz der Cadillac von Bill bei dessen Besuch kurz vor dem Abflug nach Vietnam: Dafür war das Auto zu breit. Das wären Strafzettel gewesen, Frau W, da hätte das ganze Rathaus gestaunt.