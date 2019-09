Bleibt die abgewählte Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) so lange im Amt, bis über die Wahlanfechtung beim Verwaltungsgericht des Saarlandes entschieden ist? Muss sich Uwe Conradt (CDU) gedulden? Foto: Robby Lorenz, Becker&Bredel

Saarbrücken Nächster Schritt vor dem Verwaltungsgericht gegen die Oberbürgermeisterwahl: Ein Kläger verlangt nun, dass die noch amtierende Rathauschefin bis auf Weiteres ihren Job behält.

Bleibt die abgewählte Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) so lange im Amt, bis über die Wahlanfechtung beim Verwaltungsgericht des Saarlandes in Saarlouis entschieden ist? Muss sich Uwe Conradt (CDU) also noch gedulden?