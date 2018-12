Gestandene Männer schämen sich ihrer Tränen nicht. So auch Gerhard Norheimer, Ehrenlöschbezirksführer der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken, der beim Ehrungsabend der Saarbrücker Feuerwehren im Rathausfestsaal eine weitere Ehrung für sein bedeutendes und nachhaltiges Wirken bei den ehrenamtlichen Lebensrettern erfuhr. Dieses Mal vom Technischen Hilfswerk, der Saabrücker Ortsbeauftragte Sebastian Ziaja und THW Landessprecher Hans-Werner Schuh überreichten dem Veteranen das THW-Ehrenzeichen in Silber. Lange Zeit habe beide Hilfsorganisationen in der Landeshauptstadt nicht mehr verbunden als das Blaulicht auf dem Fahrzeugdach. Der damalige Wehrführer Norheimer habe das geändert – und das ziemlich pragmatisch.

Schuh in seiner Würdigung: „Du hast Dir sehr genau angeschaut, was wir so alles haben, und dann Vorschläge zur Zusammenarbeit gemacht.“ Über viele Jahre habe sich anschließend ein zuverlässiges und vertrauensvolles Zusammenwirken entwickelt. So auch über das zu Ende gehende Jahr.

Übrigens hat sich Ehrenwehrführer Norheimer als Wehrführer dafür engagiert, dass im Feuerwehrbereich die deutsch-französische Grenze aufgeweicht wird. Und die französischen Kameraden sind nicht nur vor Ort, wenn geehrt und gefeiert wird. Schindel zum Brand im Feuerwehrgerätehaus Altenkessel, rund eine Woche zuvor: „Für die Feuerwehrleute war es eine hohe emotionale Belastung, tatenlos vor dem eigenen Feuerwehrgerätehaus stehen zu müssen und nicht eingreifen zu können.“ Möglichst schnell sollen die Altenkessler selbst wieder Einsatzbereitschaft melden können, bis es soweit ist, übernehmen nicht nur die Löschbezirke Gersweiler und Klarenthal, also die übrigen Wehren des Löschabschnitts West, die Einsätze in Altenkessel. Auch die Nachbarn aus Luisenthal wollen im Bedarfsfall helfen – und auch französische Verbände hätten Hilfe angetragen.Saarbrückens Berufsfeuerwehrchef Stefan König betonte die Wichtigkeit beider Säulen im Saarbrücker Brandschutz, also Freiwilligen- und Berufswehr. Fehle auch nur eine dieser Säulen, würde das schützende Dach zusammenfallen.

Dann gab es die Ehrungen: Für 20 Jahre im Dienst wurden geehrt Thomas Bertram, Löschbezirk 11 (LB) Alt-Saarbrücken, Lars Meyer, LB 12 Malstatt-Burbach, Sarah Bonner, LB 13 St. Johann, Dominik Brück, LB 16 Klarenthal, Detlef Erb, LB 17 Altenkessel, Sebastian Berrang, LB 18 Dudweiler, Hans-Josef Wolf, LB 24 Bübingen, Mathias Ploog, LB 25 Fechingen, Oliver Ludt, LB 27 Ensheim. Für 25 Jahre: Bastian Liedke, LB 12, Markus Reutler, LB 16, Torsten Assmus, LB 21 Bischmisheim, Christoph Kihm, LB 27, Andreas Dörr, Berufsfeuerwehr (BF). Für 35 Jahre: Wilhelm Schlegel, LB 11, Stefan Oberhausen, LB 12, Bernd Kreis, LB 16, Klaus Weyel, LB 18, Rainer Haberger, BF. Für 40 Jahre: Hans-Werner Schmitz, LB 15 Gersweiler, Jörg Lergon, Arno Schmitt, beide LB 23 Güdingen, Achim Blank, Detlef Faas, Karl-Heinz Grefen, Hans-Peter Staudt, alle BF.

Versetzung in die Altersabteilung: Rudolf Conrad, Karl Schiel, beide LB 15, Paul Vogel, LB 18, Heike Müller, LB 23. Ernennung Löschbezirksführer: Kevin Mandernach, LB 21.

Feuerwehrverband: 40 Jahre: Jörg Lergon. 50 Jahre: Franz Robert Ahrweiler, Dieter Ahrweiler, Peter Regneri, Janez Cafuta, Rolf Jungmann, Friedrich-Josef Schäfer. 60 Jahre: Gerhard Lorenz, Bruno Arnoldi. Ehrenkreuz Deutscher Feuerwehrverband. Gold: Willi Hartz, Löschabschnittsführer Ost. THW-Ehrenkreuz Silber (Technisches Hilfswerk): Gerhard Norheimer, Ehrenwehrführer.