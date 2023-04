Caritas-Klinikum in Saarbrücken „Dieses Ehrenamt ist eine Bereicherung“

Seit mittlerweile dreißig Jahren sind die „Grünen Damen und Herren“ im Caritas-Klinikum auf dem Rastpfuhl im Einsatz und somit ein unentbehrlicher Bestandteil des Klinikalltags. Die Corona-Pandemie war auch für sie ein harter Einschnitt. Zu Zeiten des strikten Besuchsverbots musste auch der harte Kern der ehrenamtlichen Helfer notgedrungen für ein Jahr pausieren. Nicht alle seien wieder in den Dienst zurückkehrt, berichten die Anwesenden. „Für die Patienten war es heftig“, erinnert sich Mayers, dem es (abgesehen vom Personal) als einzigem in dieser Zeit gestattet war, Patienten zu besuchen. „Vor Corona hatten wir jeden Werktag ein kleines Team, dass die Patienten besucht hat. So waren alle Stationen abgedeckt“, erinnert sich Mayers. Das ist nicht mehr so. Aktuell sind vierzehn Damen und fünf Herren aktiv – vor Corona waren es insgesamt 29. Außerdem gibt es ein kleines Team, das mit Bücherwagen zwei Mal die Woche die Patienten mit Lektüre versorgt. Auch für dieses Team wird Verstärkung gesucht.