Lesung : Lesung im Heimatmuseum

Edgar Helmut Neumann liest am Sonntag, 24. November, ab 19 Uhr aus seinem Debütroman „Vierzehn, nicht dreizehn“. Es ist die erste Lesung, die der Heimatverein St. Arnual in seinem Museum in der Augustinerstraße 7 veranstaltet.

