„Vierzehn, nicht dreizehn“ : Sein nächster Roman ist schon in Arbeit

Saarbrücken Edgar Helmut Neumann widmet sein Schaffen dem Schreiben und setzt auch als Maler Akzente.

Noch in den 1960er-Jahren begann er ein Volontariat bei der damaligen „Saarzeitung“ in Saarlouis, anschließend führte ihn seine Tätigkeit als Redakteur zuerst nach Heppenheim und über die Leitung der Pressestelle des Bischöflichen Ordinariats Würzburg zum „Darmstädter Echo“.

Für ihn war dies eher Fluch als Segen, aber er füllte die freie Zeit mit mehreren Ehrenämtern im kirchlichen und sozialen Bereich und mit der Leitung von verschiedenen Schreibgruppen. Darunter war im Jahr 2006 ein Kurs in der Bosener Mühle. „Nach diesem Kurs habe ich meinen ersten Entwicklungsroman geschrieben. Er hieß ,namenlos’. Aber der Name des Romans kam nicht so gut an. Daher verschwand dieser Roman erst mal wieder in der Schublade“, berichtet Edgar Helmut Neumann.