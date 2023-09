Aus aller Welt an die Saar: Ece Samanlıoğlu Musikalische Reise vom Ballett zur Violine: Die erfolgreiche türkische Geigerin Ece Samanlıoğlu

Die 23-jährige Ece Samanlıoğlu aus dem türkischen Izmir verfolgt mit großem Ehrgeiz ihre musikalische Karriere in Deutschland. Seit dem Wintersemester 2018/19 studiert sie Violine an der Hochschule für Musik Saar (HfM). Gerade hat sie ihre Bachelorprüfung mit Bravour bestanden. Nun will sie auch für das Masterstudium in Saarbrücken bleiben. Ihr künstlerisches Profil liegt dabei vor allem auf der Orchester- und Ensemble-Musik.