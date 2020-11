Kunst im öffentlichen Raum : Strenge Architektur trifft auf „Sinnbild der Dynamik“

Saarbrücken Die Plastik von Eberhard Killguss vor dem Haus der Wirtschaftsförderung in der Franz-Josef-Röder-Straße in Saarbrücken.

Auf zwei Stahlstelen erhebt sich in lichter Höhe das eigentliche Kunstwerk, bestehend aus mehreren ineinander greifenden, unregelmäßigen Ringen, die aus den Stelen erwachsen. An den Stelen ist zusätzlich ein kleines Eisenelement angebracht, wie ein Blatt am Stängel einer Pflanze. Die acht Ringe in unterschiedlichen Grautönen verkleinern ihren Durchmesser zum Zentrum der Skulptur hin, am äußeren Ring ist ein kleiner, hellgrauer Zylinder angebracht. Im Mittelpunkt der Plastik befindet sich eine kleine, rote Spirale. Sie sei „ein Sinnbild der Dynamik“, erklärte Eberhardt Killguss bei der Vorstellung des Kunstwerks im September 2006.

Eberhardt Killguss, der eigentlich Eberhardt Koch heißt, wurde 1938 in Beckingen geboren. Nach einer Keramiklehre wurde er an der Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken aufgenommen und studierte bei Professor Theo Siegle Bildhauerei, später auch an der Kunsthochschule in Antwerpen und an der „scuola di marmo“ in Carraca.