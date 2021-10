Razzia gegen Schleuser : Zehn Beschuldigte unter Verdacht: Durchsuchungen in Wohn- und Geschäftsräumen im Raum Saarbrücken

Saarbrücken Die Bundespolizei hat am Mittwoch zwölf Wohn- und Geschäftsräume im Raum Saarbrücken durchsucht, um gegen eine Gruppe mutmaßlicher Schleuser vorzugehen. Was bisher bekannt ist.

Die Bundespolizei hat am Mittwoch (20. Oktober) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Die Durchsuchungen fanden nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei-Inspektion Kriminalitätsbekämpfung in Frankfurt am Main an zwölf Orten im Raum Saarbrücken statt.