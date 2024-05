„So geht man nicht mit unseren Ehrenamtlichen um“ DRK St. Johann fühlt sich von der Stadt „vor die Tür gesetzt“

Wenn es wirklich so kommt, wie es aktuell aussieht, sei der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) St. Johann in „fünf bis zehn Jahren“ bankrott, sagt der Vorsitzende Jonas Jung. Der Mietvertrag der DRK-Fahrzeughalle in der Fichtestraße wurde gekündigt. Die Suche nach einer neuen Halle in Saarbrücken stellt den Verein vor große Probleme, nicht nur, weil in der Halle auch Fahrzeuge des Zivilschutzes und der Katastrophenhilfe des Bundes untergebracht sind. Auch finanziell seien alle Alternativen, die die Stadt dem Verein bislang angeboten hat, untragbar. Die Stadt spricht hingegen von einer „partnerschaftlichen Zusammenarbeit“ bei der neuen Standortsuche. Die CDU-Stadtratsfraktion teilt unterdessen mit, dass eigentlich schon längst eine Lösung gefunden worden sei.