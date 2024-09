Cafés in Saarbrücken Drei Freunde sind die Chefs im Uni-Café

Wie auch die Schwiegermutter von Darlene, die in der Küche mit anpackt. So ist auch der Name für den Allzeit-Favoriten „Muttis Kuchen“ entstanden. „Das ist kein Marketing-Gag. Am Anfang haben all unsere Mütter die Kuchen für das Café gebacken“, erzählt Tatjana Freer. Die Speisekarte des „AC“ verändert sich in jedem Semester, bis auf die Dauerbrenner, wie zum Beispiel die Bowls und das Curry. Diese werden regelmäßig verfeinert, bleiben den Gästen aber als Konstante im Menü erhalten. Auch Tagesgerichte werden zum Mittagstisch angeboten.