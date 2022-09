Neue elektronische Tafeln in Saarbrücken : Tempo-Messung schon vor Ortsschild

Die neuen Geschwindigkeitsmessanlagen will die Stadtverwaltung, so wie hier in der Scheidter Straße in Brebach, überall in Saarbrücken aufstellen. Doch die Anzeige misst weit vor dem Ortsschild, dort gilt Tempo 70. Erst ab dem Ortsschild gilt Tempo 50. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Neue Displays werfen Fragen auf. Nicht alle beantwortet die Verwaltung.

Die Stadt investiert in Geschwindigkeitsmessanlagen (wir berichteten). Die blinkenden Displays werden in allen Stadtteilen an noch mehr Stellen zu finden sein. Sie messen heranfahrende Autos, blitzen aber nicht, sondern leuchten. Freundlich grün mit dem Symbol eines lachenden Gesichts, wenn der Fahrer oder die Fahrerin die Geschwindigkeitsbegrenzung beachtet oder rot mit einem traurigen Gesicht, wenn man zu schnell ist.

Die Tafeln speichern die Messwerte auch. Verkehrsplaner haben Zugriff auf die Daten und können ihre Maßnahmen daran ausrichten, das Ordnungsamt kann erkennen, ob sich das Aufstellen eines Blitzers an besagter Stelle rechtfertigt. In Brebach hängt ein Display unmittelbar am Ortsschild in der Scheidter Straße. Ab dem Ortsschild gilt Tempo 50, davor Tempo 70. Die Messanlage ist so aufgehängt, dass sie die Geschwindigkeit der Fahrzeuge schon 100 Meter im 70er Bereich misst an anzeigt. Wer sich an Tempo 70 hält, wird aber nicht grün blinkend für seine Fahrweise gelobt, sondern rot blinkend auf ein vermeintliches Fehlverhalten hingewiesen.