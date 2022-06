Diskussion in der Villa Lessing : Mit Mut und Leidenschaft für Saarbrücken

Saarbrücken Wie Fachleute Saarbrückens Innenstadt in die Zukunft führen woillen.

Michael Genth, Vorsitzender des Vereins für Handel und Gewerbe, ist dafür bekannt, dass er, wann immer es geht, für Saarbrücken wirbt: „eine geile Stadt“. Bei einer Diskussion in der Villa Lessing zur Zukunft der Innenstadt forderte er vehement, man müsse endlich „mehr Leidenschaft“ für Saarbrücken entwickeln. Nun fällt es ja selbst so manchem Saarländer schwer, seine Landeshauptstadt zu mögen. also braucht es, was Leander Wappler von der Industrie- und Handelskammer als wichtig erachtet: Kommunikation. Es gibt viel zu bereden, zwischen Händlern, Gastronomen und der Stadtverwaltung.