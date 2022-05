Kirchenvertreter debattierten in Dudweiler mit Politikern : Diskussion über Missbrauch ohne die Opfer

Kirchenvertreter debattierten in Dudweiler mit Politikern

Dudweiler Kirchenvertreter und Saarbrücker Politiker debattierten in Dudweiler über den Umgang der katholischen Kirche mit dem Kindesmissbrauch.

Die Podiumsdiskussion über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche am Dienstagabend in der Kultgießerei Dudweiler war letztendlich eine „geschlossene Gesellschaft“. Es waren weder vom Missbrauch Betroffene noch Vertreter von Vereinen oder Verbänden, die sich für die Interessen der Missbrauchsopfer einsetzen, eingeladen. Die Veranstaltung, die im Rahmen der Ökumenischen Kirchentage stattfand, wurde von Wolfgang Drießen, dem Rundfunkbeauftragten der katholischen Kirche, moderiert.