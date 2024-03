Von jetzt auf gleich Diese Verbindung vom Flughafen Saarbrücken ist ab sofort ersatzlos gestrichen

In Fachkreisen war bei Saarbrücken-Tuzla nicht etwa von einem touristischen Angebot die Rede. Vielmehr galt die Verbindung jenen Menschen aus Bosnien, die hier in Deutschland arbeiteten und Kontakt zu ihren Familien in der fernen Heimat hielten. In der Luftfahrt werden solche Pendelflüge oftmals als Visiting Friends and Relatives (VFR) – zu deutsch: Freunde und Verwandte besuchen – genannt. Dieser Markt, der auch als „ethnischer Verkehr“ tituliert wird, sei längst noch nicht gesättigt.