Wandmalerei : Wo Huckleberry Finn auf Momo und die Schildkröte trifft

Saarbrücken Eine Wand mit dem großen „Wow!“: Beim Saarbrücker Kinder- und Jugendtheater Überzwerg gibt es einen neuen Hingucker und ein neues Stück.

Es ist eine Art riesiges Bilderbuch, was man da neuerdings an einer großen Wand in St. Arnual entdecken kann. Das Kinder- und Jugendtheater Überzwerg hat seine Außenmauer am Erich-Kästner-Platz gestalten lassen – und so findet man hier jetzt eine fantastische Welt, in der Tom Sawyer und Huckleberry Finn auf Momo treffen.