Verkehr beeinträchtigt : Arbeiten an Fernwärme-Leitungen in Saarbrücken

Saarbrücken Die Stadtwerke Saarbrücken arbeiten ab Montag, 3. Februar, an den Fernwärmeversorgungsleitungen in der Vorstadtstraße. Für voraussichtlich zwei Wochen regelt eine Ampel den Verkehr in Höhe des Nanteser Platzes.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red