Porträt : Ihre erste Rolle: Eine Puppe für Mama

Eva Kammigan in Höchstform (rechts). In der sehr gelobten neuen Produktion der Compagnie Lion „Anfall und Ente“ spielt sie ein herrlich temperamentvolles, lautes Wesen. An ihrer Seite Viola Altmann. Foto: Krämer/Kerstin Krämer

Saarbrücken Eva Kammigan entdeckte als Fünfjährige die Liebe zum Schauspiel. Seit einem Jahr ist sie neu in der Saarbrücker Theaterszene.

Dieses Gesicht! Eine Himmelfahrtsnase wie aus einem Pipi-Langstrumpf-Film. Große blaue Augen und ein lachgewohnter Mund. Man schaut Eva Kammigan richtig gerne an. Weil sie nicht so stromlinienförmig aussieht, keine puppenhübsche ist. Sondern eine Hübsche, die man nicht gleich wieder vergisst.

Ganz gut eigentlich für eine Schauspielerin, wenn man sich gleich an sie erinnert. Das hat bei Eva Kammigan aber auch damit zu tun, dass sie so ein herrlich lebendiger Mensch ist. Eine Überschwängliche mit viel Herz und Temperament, die sich garantiert auch öfter mal den Mund verbrennt, so wie sie drauflos reden kann.

Seit ziemlich genau einem Jahr ist die 42-Jährige Neu-Saarbrückerin und bereichert hier die freie Szene. Dass sie an der Saar gelandet ist, verdanken wir der Tatsache, dass ihr Mann, Igor Holland-Moritz, den Job als Chef der europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse hier bekam.

Für die kurze Zeit hat sich die Mutter eines vierjährigen Söhnchens schon ziemlich gut eingearbeitet in die hiesige freie Theaterszene. Sie hatte just Premiere mit dem Kinderstück der Compagnie Lion auf dem Theaterschiff. Ebenda stellte sie Ende Oktober ihren sehr schönen Solo-Abend „Ach, wenn mir nur gruselte“ vor.

Dazu hat sie beim Theater im Viertel den Theaterclub AkTiV übernommen, und sie ist Dozentin an der Schauspielschule Acting & Arts. Und damit ist noch lange nicht Schluss. Gerade bereitet sie eine Weihnachtslesung fürs Theaterschiff vor. Ein neuer Solo-Abend ist schon in der Planung, und im Januar ist sie in einer Mini-Rolle im Saarbrücker Tatort zu sehen.

Dass Eva Kammigan Schauspielerin werden würde, war ihr zwar nicht in die Wiege, aber wohl spätestens ins Laufställchen gelegt. „Ich wusste schon früh, dass ich das will“ erzählt sie beim Treffen in einem Saarbrücker Szene-Café. Und dann beschreibt sie ein Gefühl, das sie als vielleicht Fünfjährige hatte. „Wir haben beim Geburtstag meiner Schwester Versteck im Dunkeln gespielt“, erinnert sie sich. „Meine Mutter hat sich da immer mit einer Wolldecke überm Kopf als Seeungeheuer verkleidet“.

Aber Klein-Eva fand auf die Schnelle kein Versteck. Da kam die Fantasie in Gang: „Ich stellte mir vor, ich bin eine Puppe, liege auf dem Boden und keiner bemerkt mich“. Dieser Gefühls-Moment, etwas anderes zu sein, vollständig in eine Rolle zu schlüpfen, der prägte sich ein – „auch wenn meine Mutter mich natürlich leider sofort gefunden hat“.

Vier, fünf Jährchen später, beim Anschauen der „wie ein Pudding“ mit dem Hintern wackelnden Marilyn Monroe in „Manche mögen’s heiß“ wurde der Wunsch dann konkret. „Ich dachte dabei aber nicht, ich will Scheinwerfer haben und tolles Geld verdienen“, Klein-Eva wollte vor allem eins: „Figuren spielen“.

Den Weg verfolgte die Tochter einer Journalistin und eines früh verstorbenen Studienrats für Latein und Alt-Griechisch durchaus konsequent. Krippenspiel im Grundschulalter, Kabarettgruppe in der weiterführenden Schule usw.

Aufgewachsen ist sie mit Mutter und Schwester „irgendwo zwischen Bremen und Hamburg, ganz idyllisch auf einem Bauernhof“. Mit 16 landete sie in Köln, wo sie Abitur machte und für ein halbes Jahr als Au-pair-Mädchen für eine Mitarbeiterin der Welthungerhilfe nach Angola ging. Prägende, teils kulturschockende Monate waren das für ein gerade 18-jähriges Mädchen, erzählt sie.

Am Schauspiel-Ziel änderte Angola aber nichts. Kaum zurück, bewarb sie sich – „und ich bekam 18 Absagen“. Die Mutter begann sich schon Sorgen zu machen, da kam die Zusage: Sie war bei der Ernst-Buch-Schule angenommen, der wohl renommiertesten Schauspielschule Deutschlands. „Alle Dozenten, die dort arbeiten, haben einfach unglaublich viel Ahnung von dem Beruf“.

Echte Diven lernte sie dort auch kennen: „Die stehen vor einer Tür und warten, dass sie jemand für sie öffnet“. Eva Kammigan lacht und lässt keinen Zweifel daran, dass sie Diven mag. „Sie sind das Salz in der Suppe“. Schauspieler, die sich benehmen wie Versicherungsangestellte, sagt sie, seien ihr ein Graus. Überhaupt das Überkorrekte heutzutage: „Wenn alle so konform sind aus Angst vor bösen Reaktionen im Netz, dann stirbt diese Gesellschaft.“ Eva Kammigans Motto ist da ein herzhaftes „Leben und leben lassen“.

Ihre Theater- und Textliebe ist fundamental. Mit Musik und Lichteffekten zugekleisterte Inszenierungen mag sie nicht. Aber gute Schauspieler. „Wenn ein Schauspieler sein Herz öffnen kann, kann der Zuschauer die Welt besser ertragen“. Bei schlechtem Theater sehnt sie sich nach der Pause.

Eva Kammigan braucht Herausforderungen. „Deswegen hab ich auch in Senftenberg gekündigt. Ich habe gemerkt, wenn ich hier noch länger auf die Bühne gehe, kommt aus meinem Inneren nur noch ein großer Stöhner“.

Lang hatte sie, nach Stationen in Salzburg, Celle und Meiningen, am Theater Senftenberg gespielt. Auch weil ihr Mann dort als Dramaturg arbeitete und solche Doppel-Engagements für Theaterfamilien seltene Glückfälle sind. Aber irgendwann ging es für Eva Kammigan nicht mehr. Sie kündigte, ohne ein neues Engagement zu haben, belegte einen Kamera-Workshop in Berlin, um ein bisschen Film-Erfahrung dazu zu sammeln und beschloss: „Dann arbeite ich eben frei“.

Und das tut sie jetzt in Saarbrücken, lebt mit der Familie auf dem Rodenhof – „das ist eine super Gegend, du bist genau dazwischen: zehn Minuten zum Wald, zehn Minuten bis zur Bahnhofstraße“ – zu Fuß, per Rad oder joggend natürlich. Eva Kammigan ist auch körperlich gern in Bewegung. Nach dem SZ-Gespräch zurrt sie die Jacke feste zu und radelt durch den strömenden Regen. Voller Energie.

Eva Kammigan: Neuzuwachs in der Saarbrücker Theaterszene. Foto: Niklas Vogt. Foto: Niklas Vogt