Fahndung : Täterinnen stehlen EC-Karte

Saarbrücken Die Tat geschah schon im September 2020: Zwei Frauen versuchen, mit einer gestohlenen EC-Karte, Geld am Automaten abzuheben und werden dabei von der Videokamera gefilmt.

(red) Bereits am 22. September 2020 gegen 14.40 Uhr haben zwei unbekannte Täterinnen eine kurz zuvor entwendete EC-Karte an einem Geldautomaten der Sparkasse Saarbrücken in der Bahnhofstraße eingesetzt. Dabei wurden sie von den Überwachungskameras des Geldinstituts aufgezeichnet, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Wer kann Angaben zu den Täterinnen machen?