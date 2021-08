OB Uwe Conradt im Sommer-Interview : Die neue Saarlandhalle kommt vielleicht gar nicht nach Saarbrücken

Der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) im Gespräch mit SZ-Redakteurin Ilka Desgranges. Foto: BeckerBredel

Interview Saarbrücken Für die neue Saarlandhalle kommen drei Standorte in Frage. Noch werden sie geheim gehalten, doch so viel verrät Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) in der SZ: Einer der möglichen Standorte liegt nicht in Saarbrücken.