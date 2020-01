Buchvorstellung : Ibo stellt ein neues Märchenbuch vor

Saarbrücken Ibo, der Liebling nicht nur der saarländischen Kinder, hat ein neues Märchenbuch geschrieben. Der hierzulande quasi weltberühmte Senegalese hat wieder tief in die afrikanische Geschichten-Kiste gegriffen und für das Buch „Die Hyäne und die sieben Geißlein“ einige afrikanische Märchen – meist hat sie ihm seine Großmutter erzählt – aber auch eigene Geschichten zusammengefasst.

Die Buchvorstellung ist am Samstag, 11. Januar, 14 Uhr, im Haus Afrika in der Großherzog-Friedrich-Straße 111. Die Lesung findet im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des noch jungen afrikanischen Kulturvereins „Burkimi und Freunde“ statt. Der Verein wird von Huguette Domou Safedie geleitet. Im Anschluss an die Lesung signiert Ibo auch seine Bücher.