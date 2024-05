Die Geschichte der Schlachthöfe in Saarbrücken Als die Saarbrücker Metzger auf keinen Fall in St. Johann schlachten wollten

Saarbrücken · Ganz früher wurde nicht nur in Saarbrücken in jedem Hinterhof oder Keller geschlachtet, unter teils katastrophalen Bedingungen. Dann kamen die öffentlichen Schlachthöfe, und auch in Saarbrücken, St. Johann und Malstatt-Burbach wurden welche gebaut. Die Geschichte dieser Schlachthöfe erzählt auch viel über die Animositäten zwischen den drei damals noch unabhängigen Städten, nachzuschauen auch in einer Ausstellung im Saarbrücker Stadtarchiv.

29.05.2024 , 16:46 Uhr

Das bisher einzige bekannte Foto des Schlachthofs Alt-Saarbrücken. Es entstand 1922, als dort bereits der Milchhof untergebracht war. Foto: Stadtarchiv

Von Nicole Baronsky-Ottmann